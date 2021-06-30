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Приморскую Воздвиженку ждут большие перемены

30 июня 2021, 03:15
Фото: flickr.com
В селе Воздвиженка Приморского края грядет большой ремонт. Коммунальной инфраструктурой населенного пункта вместо Минобороны РФ займутся краевые и муниципальные власти.
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ЖКХ

«Вопросов много, но будем их решать совместно, люди должны жить в нормальных комфортных условиях», — пообещал жителям села глава Приморского края Олег Кожемяко.

Село Воздвиженка в Уссурийском ГО с момента основания было военным городком и за его благоустройство отвечало Минобороны России. Сегодня передача имущества населенного пункта в муниципалитет почти окончена. Теперь проблемами Воздвиженки займутся власти региона и муниципалитета.

Объем работ по модернизации коммунальной инфраструктуры села предстоит немалый. Требуется провести новые канализационные и водопроводные сети, провести ремонт домов, привести в порядок дворы.

Воздвиженку населяют около 4 тысяч человек. Местных жителей сильно беспокоит качество водопроводной воды. По их словам, из кранов течет вода желтого цвета от которой даже одежда окрашивается. К питью она и вовсе не пригодна.

Губернатор заверил, что уже со следующего года Воздвиженка получит финансирование из краевого бюджета на прокладку новых водопроводных коммуникаций и постройку канализационной насосной станции. В краевое минЖКХ уже отправлено поручение на разработку всех необходимых проектов.

Отдельно Олег Кожемяко отметил, что благодаря реорганизации, жители Воздвиженки получили возможность присоединиться к краевым программам, в том числе и к программам благоустройства.

По словам главы Приморья, скоро для села будет подобрана управляющая компания, которая возьмет на себя заботу о жилье в Воздвиженке. Также губернатор отметил, что помощь окажут и депутаты, которых к решению проблем села подключит краевое правительство.

Олег Кожемяко заявил, что село нуждается в ремонте дорог и новой школе. По словам главы Приморья, этими задачами займутся краевая и муниципальная власть.

Модернизация коммунальной инфраструктуры Воздвиженки проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере жилищного строительства, предоставления земельных участков, создания инфраструктуры, а также направленных на улучшение жилищно-коммунального обслуживания населения, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

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