Новый детский сад в Уссурийске примет 220 малышей уже в сентябре

С началом осени 2021 года в микрорайоне Радужный Уссурийского ГО откроется новый детский сад на 220 мест. Как идет подготовка к приему подрастающего поколения проверил лично губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Это пока один детский садик здесь, затем нужен будет еще один, который скоро начнет строиться», — анонсировал глава Приморья. Детский сад уже практически готов открыть свои двери для малышей. Дело осталось за малым: завершить благоустройство территории, закончить уборку. В здании предусмотрены медкабинет и пищеблок на первом этаже, музыкальный зал на втором этаже, спортзал, сенсорная комната, а также кабинеты логопеда и психолога на третьем. Этажи разделены на четыре ячейки, каждая из которых включает в себя спальню, игровую комнату, санузел, раздевалку и буфет. На уже готовых 12 площадках для прогулок установлены теневые навесы, скамейки, песочницы и игровые элементы. Часть площадок покрыта рулонным газоном, остальные прорезинены. По словам Олега Кожемяко, это не последний детский сад в этом микрорайоне. Он отметил потенциал Радужного и его востребованность у местных жителей. Как только закончится подготовка необходимой документации, стартует строительство еще одного детского сада. Кстати, поблизости завершается строительство домов по программе арендного жилья. Справлять новоселье граждане смогут уже в сентябре 2021 года. Строительство новых детских садов проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.

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