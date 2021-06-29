Рядом с разрушенным в Уссурийске построят временный мост

Рядом с разрушенным в Уссурийске построят временный мост
Рядом с разрушенным в Уссурийске построят временный мост
Сегодня, 18:03ОбществоФото: pxhere.com
Сообщение между селами Борисовка и Кугуки в Уссурийском ГО будет восстановлено к сентябрю. Рядом с аварийным железобетонным мостом поставят саморазборной металлический (САРМ)

На место 29 июня выезжал глава Приморского края Олег Кожемяко. На встрече с дорожниками руководитель Примуправдора Константин Дунаевский рассказал губернатору, что регион располагает четырьмя комплектами САРМов, которые были закуплены в прошлом году.

Уже начата подготовка всей необходимой документации для возведения временного моста. Его поставят справа от разрушенной конструкции. Новый мост хоть и будет временным, однако ездить по нему сможет любой транспорт. Монтаж САРМа займет всего один месяц.

Выслушав доклад главы Примуправдора, Олег Кожемяко распорядился завершить работы в максимально короткий срок.

Губернатор акцентировал, что за последние четыре года в 11 раз ускорилось строительства мостов. По его словам, такой темп сохранится и в 2022 году.

«Правительство региона приложит все усилия для того, чтобы строительство мостовых сооружений только увеличивалось», — заверил Олег Кожемяко.

Глава Приморья отметил, что по другому и быть не может так как по региону насчитывается 140 аварийных мостов. А это значит, что нужно строить еще больше новых сооружений.

Восстановление мостов проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на повышение транспортной доступности территорий Приморского края.

Материалы по теме:
строительствоУссурийскПриморьеОлег Кожемяко
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