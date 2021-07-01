Новую школу в приморской Воздвиженке построят за два года

«У вас должна быть построена именно новая школа. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе на строительство и на капитальные ремонты. Программа практически сверстана и будет осуществлена. Нужно, чтобы руководители вашего региона сделали соответствующие заявки. Мы вам обязательно поможем», — сказал президент.