Строго по инструкции: Безопасность школ изучили на совещании с главой Владивостока

Строго по инструкции: Безопасность школ изучили на совещании с главой Владивостока
Строго по инструкции: Безопасность школ изучили на совещании с главой Владивостока
Сегодня, 11:28ОбществоФото: vlc.ru
Как повысить безопасность школ Владивостока перед террористической угрозой обсудили в администрации города. Участие в важном для краевого центра диалоге приняли представители мэрии, правоохранительных органов, пожарной службы, руководители образовательных учреждений, специалисты профильных органов администрации.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования рассказали, что сегодня во всех школах и детских садах города работают лицензированные охранники. Также на данный момент в 73 школах города есть ограждение территорий. Работа по установке ограждений продолжается.

«Сейчас ограждения отсутствуют в пяти школах города. В этом году ограждение появится еще в школах № 40, № 80, а также в лицее № 3», — рассказали специалисты.

На заседании также затронули вопрос дополнительных мер безопасности в образовательных учреждениях. Так, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков поручил проверить использование металлоискателей в тех школах, где они уже закуплены.

«В тех школах, где уже есть рамки металлоискателей, необходимо, чтобы они работали эффективно, а не стояли для виду. Также нужно проработать вопрос, чтобы в кратчайшие сроки металлоискателями смогли обеспечить каждую школу Владивостока. Работу действующих металлоискателей буду лично проверять», — сказал Шестаков.

Также исполняющий обязанности главы Владивостока сообщил на заседании, что для всех охранников, работающих в школах и детских садах, разработают единые инструкции. Это сделают для повышения эффективности требований безопасности.

«Важно, чтобы каждый охранник с полной ответственностью выполнял свою работу. В первую очередь именно от их работы зависит безопасность наших детей», — подчеркнул Константин Шестаков.

Юрий РОГОВ.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокдетишколабезопасность
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы