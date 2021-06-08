Строго по инструкции: Безопасность школ изучили на совещании с главой Владивостока

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования рассказали, что сегодня во всех школах и детских садах города работают лицензированные охранники. Также на данный момент в 73 школах города есть ограждение территорий. Работа по установке ограждений продолжается.
«Сейчас ограждения отсутствуют в пяти школах города. В этом году ограждение появится еще в школах № 40, № 80, а также в лицее № 3», — рассказали специалисты.
На заседании также затронули вопрос дополнительных мер безопасности в образовательных учреждениях. Так, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков поручил проверить использование металлоискателей в тех школах, где они уже закуплены.
«В тех школах, где уже есть рамки металлоискателей, необходимо, чтобы они работали эффективно, а не стояли для виду. Также нужно проработать вопрос, чтобы в кратчайшие сроки металлоискателями смогли обеспечить каждую школу Владивостока. Работу действующих металлоискателей буду лично проверять», — сказал Шестаков.
Также исполняющий обязанности главы Владивостока сообщил на заседании, что для всех охранников, работающих в школах и детских садах, разработают единые инструкции. Это сделают для повышения эффективности требований безопасности.
«Важно, чтобы каждый охранник с полной ответственностью выполнял свою работу. В первую очередь именно от их работы зависит безопасность наших детей», — подчеркнул Константин Шестаков.
Юрий РОГОВ.