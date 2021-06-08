Строго по инструкции: Безопасность школ изучили на совещании с главой Владивостока

«В тех школах, где уже есть рамки металлоискателей, необходимо, чтобы они работали эффективно, а не стояли для виду. Также нужно проработать вопрос, чтобы в кратчайшие сроки металлоискателями смогли обеспечить каждую школу Владивостока. Работу действующих металлоискателей буду лично проверять», — сказал Шестаков.