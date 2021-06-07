Лицей Владивостока попал в рейтинг лучших технических школ России

Лицей Владивостока попал в рейтинг лучших технических школ России
Лицей Владивостока попал в рейтинг лучших технических школ России
Вчера, 16:21ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
RAEX при поддержке Фонда Мельниченко составил рейтинг лучших технических школ России, в который вошёл и технический лицей Владивостока.

Всего в рейтинг вошли 200 школ, лицеев и гимназий со всей страны — выпускники выбранных учебных заведений, по словам специалистов, успешно поступают в ведущие вузы на естественно-математические и инженерно-технические специальности.

Из 200 школ рейтинга 59 находятся в Москве, 13 — в Санкт-Петербурге, 10 — в Свердловской области.

Технический лицей Владивостока не попал в лидеры рейтинга, но его сотрудники отметили, что история учреждения — это поступательное движение к успеху.

Стоит отметить, в 2020 году лицею исполнилось 30 лет. В учреждении обучаются только мальчики, поэтому весь учебно-воспитательный процесс строится с учетом мужского архетипа и психологических особенностей мальчика.

Педагоги так формулируют свои главные цели: создать школу, в которую будут стремиться дети и родители; в которой будут давать прочные знания; в которой не будут образовывать дополнительно, а гармонично развивать способности, одарённость, талант; в которой всё будет красиво и содержательно — внутренне и внешне.

Сюжеты:
Приморский край
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