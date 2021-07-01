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Три тысячи семей пользуются сервисами экосистемы «Ростелеком Ключ» в Приморском крае

1 июля 2021, 05:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
«Ростелеком» обеспечил продуктами платформы «Ростелеком Ключ» уже 21 многоквартирный дом Приморского края. Интеллектуальными сервисами «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум» пользуются более трёх тысяч домохозяйств во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне и селе Вольно-Надеждинское.
Фото: Ростелеком

Самым востребованным у приморцев стал сервис «Комплексное видеонаблюдение», помогающий отслеживать происходящее в подъездах и на придомовой территории. Собственники могут просматривать трансляцию с камер из любой точки мира, где есть доступ в интернет, при этом все записи хранятся в облаке и надежно защищены. Возможности сервиса позволяют управляющей организации настраивать разные уровни доступа к системе видеонаблюдения, делать стоп-кадры и выгружать записи из архива по запросам жильцов. Видеокамеры можно разместить в подъездах, лифтах, вокруг дома, на парковках или детских площадках.

Управлять цифровыми продуктами, входящими в платформу «Ростелеком Ключ», позволяет единое мобильное приложение. Услуги подключаются в комплексе или выборочно. Сервисы можно применять как в отдельном доме, так и масштабировать на целый микрорайон.

«Главная задача экосистемы „Ростелеком Ключ“ — создание комфортной и безопасной среды в многоквартирных домах и на их территориях. Жители Приморья совокупно используют свыше 70 камер придомового, внутриподъездного и лифтового видеонаблюдения, 25 интеллектуальных домофонов, а также два цифровых шлагбаума. Уверена, что в недалеком будущем наличие тех или иных умных технологий станет привычным явлением для жителей края», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Недавно к системе присоединились многоквартирный дом на Нейбута, 141 во Владивостоке и ЖК «Формат» в Вольно-Надеждинском. Оба дома оснастили умным домофоном, с помощью которого можно дистанционно открывать дверь подъезда через мобильное приложение, смотреть кто пришел, создавать гостевые коды для курьеров и друзей. Пользователи сервиса могут настроить переадресацию домофонных вызовов на домашний телефон или установить режим «не беспокоить». В подъездное устройство умного домофона встроены микрофон, динамик, панель-клавиатура, а также видеокамера с инфракрасной подсветкой, которая позволяет видеть даже ночью гостей и прилегающую к подъезду территорию.

Сервисы платформы «Ростелеком Ключ» можно организовать как в строящихся, так и в заселенных домах. Для подключения услуг и консультаций обращаться по единому номеру 8(800)100-08-00.

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