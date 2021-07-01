В Приморье ввели обязательную аттестацию для экскурсоводов и гидов

«Ситуация с нелегально работающими экскурсоводами, гидами-переводчиками и инструкторами-проводниками довольно сильно ударяет по имиджу нашего региона и по безопасности туристов. Вопрос об обязательной аттестации стоял давно. Внесенные в законодательство изменения действительно нужны для нашего турбизнеса», — сказала глава ТИЦ Приморского края Ольга Гуревич.