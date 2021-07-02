Масштабный ремонт ждёт Пограничную центральную больницу в Приморье

С начала марта в Приморье организована выездная работа узких специалистов краевых медучреждений в центральные и районные больницы края. Так, с 16 по 22 апреля в селах Пограничного района работал мобильный автопоезд с 11 детскими врачами, за шесть дней было осмотрено 828 детей и подростков. А в июле на базе Пограничной ЦРБ консультативный прием взрослого населения будут вести такие узкие специалисты, как дерматовенеролог, офтальмолог, лог, онколог, эндокринолог и кардиолог.