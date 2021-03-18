Уже начала разваливаться: Больница в Приморье строится 16 лет

Одну из болевых точек Приморья затронул депутат Владимир Новиков. Он рассказал министру о долгострое в городе Фокино Приморского края, где уже 16 лет строится больница: «Три года назад степень готовности была 95%. Сейчас уже гораздо меньше — построенное сооружение начало разваливаться», — сообщил парламентарий. И призвал министерство включиться в решение этой проблемы.