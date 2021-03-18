Уже начала разваливаться: Больница в Приморье строится 16 лет

Уже начала разваливаться: Больница в Приморье строится 16 лет

Сегодня, 18:01ПолитикаФото: МинвостокразвитияВ Госдуме обсудили планы по развитию Дальнего Востока
Депутаты Государственной Думы и представители Минвостокразвития обсудили вопросы развития Дальнего Востока и Арктики

В Госдуме состоялась рабочая встреча членов Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и обновленной командой министерства.

Одну из болевых точек Приморья затронул депутат Владимир Новиков. Он рассказал министру о долгострое в городе Фокино Приморского края, где уже 16 лет строится больница: «Три года назад степень готовности была 95%. Сейчас уже гораздо меньше — построенное сооружение начало разваливаться», — сообщил парламентарий. И призвал министерство включиться в решение этой проблемы.

«Строительство больницы возьмем на контроль», — пообещал Алексей Чекунков.

Сюжеты:
Приморье
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