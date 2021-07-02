На фестиваль «Сделано в Приморье» приглашают производителей рыбы и морепродуктов

«В связи с приближающимся Днем рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля — в этом году праздник выпал на 11 июля, принять участие фестивале приглашаются производители рыбной продукции. Рыба может быть свежая, соленая, копченая и любая другая — главное, чтобы она была выловлена в Приморском крае», — рассказали организаторы фестиваля.