Определены даты фестиваля «Сделано в Приморье»

Также отмечается, что площадка фестиваля будет разделена на три зоны. Первую, гастрономическую, VLADIFOODSTREET займут рестораны и пекарни города, которые представят жителям и гостям краевой столицы вкусные и горячие угощения. Вторая зона предусмотрена для производителей товаров. Третья зона — творческая — будет организована для самозанятых, которые занимаются декоративным и прикладным творчеством, пошивом одежды, изготовлением сувениров. Посетить фестиваль можно будет ежедневно с 11 июня по 1 июля с 10.00 до 20.00.