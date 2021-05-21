Определены даты фестиваля «Сделано в Приморье»

Определены даты фестиваля «Сделано в Приморье»
Определены даты фестиваля «Сделано в Приморье»
Сегодня, 16:13РынкиФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Фестиваль пройдет во Владивостоке на традиционном месте

Ка сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства края, летний фестиваль «Сделано в Приморье» пройдет во Владивостоке с 11 июня по 1 июля. Свою продукцию на мероприятии представят местные товаропроизводители. Подать заявку на участие предприниматели и самозанятые могут до 31 мая.

«Мероприятие традиционно пройдет на улице Адмирала Фокина между улицей Алеутской и Океанским проспектом», — приводит комментарий Центра «Мой бизнес» пресс-служба.

Также отмечается, что площадка фестиваля будет разделена на три зоны. Первую, гастрономическую, VLADIFOODSTREET займут рестораны и пекарни города, которые представят жителям и гостям краевой столицы вкусные и горячие угощения. Вторая зона предусмотрена для производителей товаров. Третья зона — творческая — будет организована для самозанятых, которые занимаются декоративным и прикладным творчеством, пошивом одежды, изготовлением сувениров. Посетить фестиваль можно будет ежедневно с 11 июня по 1 июля с 10.00 до 20.00.

«Приглашаем к участию производителей сыров и молочной продукции. Тех, кто торгует медом, чаем, овощами, ягодами, фруктами и другой сезонной продукцией», — рассказал руководитель Центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Дополнительную информацию и полные правила участия можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Сюжеты:
Приморье
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