В Приморье объявили штормовое предупреждение

«Утром и днём 5 июля в Приморском крае дожди, местами ливни с грозами (с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее). В отдельных районах очень сильный дождь с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее», — сообщают синоптики.