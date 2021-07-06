Эксперт: У Розы Чемерис высокие шансы на победу

«У Чемерис неплохой бэкграунд с точки зрения её работы в Приморье. Кроме того, были довольно внятные программные заявления с её стороны. Конечно же, это позволит найти поддержку не только в Приморском крае, но и в остальных регионах Дальнего Востока, потому что целый ряд проблем в равной степени актуален как для Приморья, так и для других субъектов», — заключил эксперт.