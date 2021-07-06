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Эксперт: У Розы Чемерис высокие шансы на победу

6 июля 2021, 01:38
Фото: партия "Новые люди"
Роза Чемерис, снявшаяся месяц назад с праймериз «Единой России», пойдёт на выборы в Госдуму от партии «Новые люди» — политик возглавит дальневосточный партийный список. Политолог Павел Наливайко считает, что у Чемерис есть хорошие шансы на победу.
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Выборы

«Сам факт появления Розы Чемерис во главе партийного списка „Новых людей“ по Дальнему Востоку говорит о нескольких вещах. Первое — это серьёзность намерений Розы Чемерис продолжить начатую работу, о чем она ранее заявляла ещё в ходе праймериз „Единой России“. И второе — это наличие ресурсной поддержки со стороны в том числе федеральных элит», — отметил эксперт.

По его словам, затраты на проведение избирательной кампании по всему Дальнему Востоку несоизмеримы с уровнем региона, политолог считает, что Розе Чемерис удалось заручиться поддержкой федерального ресурса».

В этой связи, кампания «Новых людей» на Дальнем Востоке обещает быть интересной.

«У Чемерис неплохой бэкграунд с точки зрения её работы в Приморье. Кроме того, были довольно внятные программные заявления с её стороны. Конечно же, это позволит найти поддержку не только в Приморском крае, но и в остальных регионах Дальнего Востока, потому что целый ряд проблем в равной степени актуален как для Приморья, так и для других субъектов», — заключил эксперт.

Ранее «Золотой Рог» сообщал, что партия «Новые люди» выдвинула Розу Чемерис в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы РФ. Она возглавила партийный список по Дальнему Востоку, а также представит партию в борьбе за мандат по 62-му округу.

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#Новости#Политика#Выборы#Владивосток#Приморский край
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