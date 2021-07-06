«Роза Чемерис — женщина-воин, которая не боится препятствий» — Евгений Минченко

«Это такая „женщина-воин“, которая не боится препятствий, умеет их преодолевать и даже, может быть, испытывает удовольствие, когда встречаются преграды, потому что это даёт ей возможность проявить свои лучшие качества. При этом, конечно же, как женщина она делает акценты и на семье, и на заботе. Это женщина-воин, которая помнит о людях, чувствует и своих близких, и своих избирателей. В принципе, это достаточно интересный и яркий образ. Насколько он окажется электорально эффективным, мы увидим по итогам выборов», — сказал Евгений Минченко.