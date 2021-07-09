Приморские семьи, которым отказали в детских выплатах, получат социальное сопровождение

На внеочередном заседании Координационного совета по социальному сопровождению представители министерства труда и социальной политики решили взять три семьи из Надеждинского района на социальное сопровождение. Родителям помогут справиться с непростой жизненной ситуацией в которую они угодили из-за низкого достатка.
Отсутствие дохода, стало причиной отказа этим семьям на детей от трех до семи лет. Согласно новым правилам, оба родителя должны зарабатывать.
Подробно разобрав ситуацию, специалисты смогли предложить каждой семье свою программу сопровождения. Их выполнение позволит семье преодолеть бедственное положение.
В семье из села Вольно-Надеждинское воспитывают двух детей шести и девяти лет. Работы у жены нет и семью содержит только муж. Однако его зарплаты не хватает. Специалисты помогут матери оформить те меры соцподдержки, которые ей положены, а также окажут помощь в трудоустройстве. Отдельно рассматривается вариант с оформлением соцконтракта по направлению «Трудоустройство».
А вот в семье из Кипарисово глава семьи уже несколько лет не может найти работу. Двоих детей и мужа его спутница пытается обеспечить в одиночку. Семье помогут встать на учет в качестве нуждающейся, а мужчине помогут найти работу.
В семье из поселка Новый вообще никто из родителей не работает. Однако муж не против заключить соцконтракт по направлению «Содействие в трудоустройстве».
По словам главы минтруда Приморья Светланы Красицкой, весь комплекс мер поддержки нуждающимся семьям можно оказать лишь тем родителям, которые согласны на эту помощь и самостоятельно делают хоть что-то, для благополучия своей семьи.
В Надеждинском районе насчитывается 250 семей, которым отказали в выплатах. Специалистам удалось убедить 11 из них познакомиться поближе с социальным контрактом. Еще три ячейки общества получат помощь благодаря программам социального сопровождения.
Помощь нуждающимся семьям оказывается в рамках реализации государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки, сохранение биологического разнообразия в Приморском крае