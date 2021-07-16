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Posted 16 июля 2021, 03:42

Published 16 июля 2021, 03:42

Modified 20 августа, 11:12

Updated 20 августа, 11:12

ИП Артемьева Т.А сообщает расценки на услуги по изготовлению печатных и иных агитационных материалов на выборах депутатов ГД

ИП Артемьева Т.А сообщает расценки на услуги по изготовлению печатных и иных агитационных материалов на выборах депутатов ГД

16 июля 2021, 03:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Индивидуальный Предприниматель заявляет о готовности выполнять работы и оказывать услуги по нижеприведенным расценкам

Индивидуальный Предприниматель Артемьева Татьяна Андреевна (юридический адрес: Приморский Край, г. Владивосток, 690080, ул.Басаргина д.15, кВ.6, ИНН 254009746599) в соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», заявляет о готовности выполнять работы и оказывать услуги по изготовлению печатных и иных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 года, на следующих условиях и по следующим расценкам

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#Политика#Приморский край#Новости
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