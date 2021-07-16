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Posted 16 июля 2021, 03:35

Published 16 июля 2021, 03:35

Modified 20 августа, 11:12

Updated 20 августа, 11:12

Молодых специалистов Приморья ждут на ведущих предприятиях края

Молодых специалистов Приморья ждут на ведущих предприятиях края

16 июля 2021, 03:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Обучение
Жители Приморского края в возрасте до 35 лет могут получить работу на предприятиях Приморского края. В данный момент в базе вакансий имеется 100 вакантных мест, куда молодые специалисты могут устроиться. Там они смогут получать не только зарплату, но и доплату от правительства края.

Молодые специалисты, ставшие победителями или призерами конкурса и трудоустроившиеся на одну из должностей, получат государственную поддержку в течение года. Речь о ежемесячной денежной выплате в размере 12 тысяч рублей и возможности профессионального развития и карьерного роста на предприятии, сопровождении регионального Правительства с возможностью встреч с профильными министрами, председателем Правительства, Губернатором Приморского края.

Кроме того, если для устройства на работу специалисту потребуется переехать в другой район Приморья, доплату увеличат до 22 тысяч рублей в случае невозможности предоставления служебного или арендного жилья.

В регионе действует государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы

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#Политика#Приморский край#Новости#Работа#Обучение
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