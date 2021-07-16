Молодых специалистов Приморья ждут на ведущих предприятиях края

Posted 16 июля 2021, 03:35
Published 16 июля 2021, 03:35
Modified 20 августа, 11:12
Updated 20 августа, 11:12
Молодые специалисты, ставшие победителями или призерами конкурса и трудоустроившиеся на одну из должностей, получат государственную поддержку в течение года. Речь о ежемесячной денежной выплате в размере 12 тысяч рублей и возможности профессионального развития и карьерного роста на предприятии, сопровождении регионального Правительства с возможностью встреч с профильными министрами, председателем Правительства, Губернатором Приморского края.
Кроме того, если для устройства на работу специалисту потребуется переехать в другой район Приморья, доплату увеличат до 22 тысяч рублей в случае невозможности предоставления служебного или арендного жилья.
В регионе действует государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы