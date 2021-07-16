Молодых специалистов Приморья ждут на ведущих предприятиях края

Сюжет Обучение

Жители Приморского края в возрасте до 35 лет могут получить работу на предприятиях Приморского края. В данный момент в базе вакансий имеется 100 вакантных мест, куда молодые специалисты могут устроиться. Там они смогут получать не только зарплату, но и доплату от правительства края.

Молодые специалисты, ставшие победителями или призерами конкурса и трудоустроившиеся на одну из должностей, получат государственную поддержку в течение года. Речь о ежемесячной денежной выплате в размере 12 тысяч рублей и возможности профессионального развития и карьерного роста на предприятии, сопровождении регионального Правительства с возможностью встреч с профильными министрами, председателем Правительства, Губернатором Приморского края. Кроме того, если для устройства на работу специалисту потребуется переехать в другой район Приморья, доплату увеличат до 22 тысяч рублей в случае невозможности предоставления служебного или арендного жилья. В регионе действует государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы Материалы по теме Сварщик Оксана Кошман: «Работа есть работа» Сельскую молодежь Приморья обучат работе на современной технике Нет опыта - не проблема: молодые специалисты могут найти в Приморье работу по специальности благодаря уникальному конкурсу