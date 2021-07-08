Нет опыта - не проблема: молодые специалисты могут найти в Приморье работу по специальности благодаря уникальному конкурсу

Первый раз этот конкурс состоялся в 2020 году и, хотя некоторые аспекты пришлось подправить, в целом проба пера удалась – ни один из трудоустроенных тогда специалистов не высказал желание уйти с работы после того, как перестанут поступать дополнительные выплаты из бюджета региона.