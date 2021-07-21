«Приморский экологический оператор» не прошел финансовую проверку правительства

Posted 21 июля 2021, 01:07
Published 21 июля 2021, 01:07
Modified 20 августа, 11:16
Updated 20 августа, 11:16
«Если руководство не наведет порядок в финансах и хоздеятельности учреждений, мы будем просто дисквалифицировать руководителей», — предупредила председатель правительства Приморья Вера Щербина.
На заседании совета по обеспечению открытости бюджетных данных и контролю за эффективностью бюджетных расходов Приморского края председатель Вера Щербина сообщила, что по итогам контрольных мероприятий ряд ведомств и учреждений не прошли финансовую проверку.
Каждый год краевые организации подвергаются тщательным комплексным проверкам на предмет эффективности траты бюджетных средств. Внимание обращают на те организации, которые в своих обращения указывают жители Приморья.
В этот раз под пристальный взор инспекторов попали «Приморский экологический оператор», краевая филармония и ведомство, которое занимается обеспечение жильем детей-сирот. Во всех трех случаях были найдены недочеты.
Члены комиссии обсудили как можно устранить выявленные проблемы, а также как наказать провинившихся.
Вера Щербина заявила, что с халатностью в правительстве мириться не намерены и напомнила, что закон позволяет снимать с должности руководителей, которые не в состоянии разобраться в финансовых потоках и хозяйственной части своих учреждений.