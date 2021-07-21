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Posted 21 июля 2021, 01:07

Published 21 июля 2021, 01:07

Modified 20 августа, 11:16

Updated 20 августа, 11:16

«Приморский экологический оператор» не прошел финансовую проверку правительства

«Приморский экологический оператор» не прошел финансовую проверку правительства

21 июля 2021, 01:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Правительство
За халатность при обращении с бюджетными средствами к главам краевой филармонии, ведомства по выдаче квартир детям-сиротам и «Приморского экологического оператора» будут приняты самые строгие меры. Финансовая проверка правительства показала обилие недочетов.

«Если руководство не наведет порядок в финансах и хоздеятельности учреждений, мы будем просто дисквалифицировать руководителей», — предупредила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

На заседании совета по обеспечению открытости бюджетных данных и контролю за эффективностью бюджетных расходов Приморского края председатель Вера Щербина сообщила, что по итогам контрольных мероприятий ряд ведомств и учреждений не прошли финансовую проверку.

Каждый год краевые организации подвергаются тщательным комплексным проверкам на предмет эффективности траты бюджетных средств. Внимание обращают на те организации, которые в своих обращения указывают жители Приморья.

В этот раз под пристальный взор инспекторов попали «Приморский экологический оператор», краевая филармония и ведомство, которое занимается обеспечение жильем детей-сирот. Во всех трех случаях были найдены недочеты.

Члены комиссии обсудили как можно устранить выявленные проблемы, а также как наказать провинившихся.

Вера Щербина заявила, что с халатностью в правительстве мириться не намерены и напомнила, что закон позволяет снимать с должности руководителей, которые не в состоянии разобраться в финансовых потоках и хозяйственной части своих учреждений.

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#Общество#Приморье#Новости#Финансы#Правительство
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