Правительство: новые утилизационные комплексы в Приморье будут максимально экологичны

Правительство: новые утилизационные комплексы в Приморье будут максимально экологичны
Правительство: новые утилизационные комплексы в Приморье будут максимально экологичны
Сегодня, 15:15Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
Будущие комплексы по утилизации отходов, которые построят в Приморье, будут обеспечены системами максимальной защиты для сточных вод и воздуха, сообщили в региональном правительстве.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, экологическая безопасность является обязательным условием для планируемых к проектированию и последующему строительству полигонов-комплексов по переработке и утилизации мусора.

«По современным требованиям такие объекты, если они не оснащены мощностями для сортировки отходов, надежной защитой от выбросов, очисткой сточных вод, просто не будут допущены к эксплуатации. При проектировании полигонов в техническом задании обязательно указывается необходимость применения современных технологий», — рассказала зампред.

Она отметила, что в данный момент рассматриваются проекты размещения крупного мусороперерабатывающего комплекса за счет средств краевого бюджета и частного инвестора. Размещение подобных объектов позволит закрыть вопросы переработки и утилизации мусора Артёма, Владивостока, Уссурийска и Надеждинского района.

Комплекс будет вводится в эксплуатацию поэтапно, исходя из необходимой загрузки его мощностей.

«Создание такого производства включит в себя как бюджетные средства, так и деньги инвестора, потому что в этом проекте места хватит и государству, и частным компаниям», — сказала Пархоменко.

Представители компании-инвестора сообщили, что проектировщики и строители позаботятся о том, чтобы он соответствовал самым высоким экологическим стандартам, в том числе в области защиты грунтовых вод.

Захоронение отходов, которые нельзя переработать, будет проводится безопасным методом. Их складируют на специальных площадках с бетонным основанием, покрытых особым составом — это гарантирует защиту грунтовых вод от попадания вредных веществ.

«Такая технология более эффективна, чем гидроизоляция основания полигона с помощью глиняного или асфальтобетонного экранов. Также на полигоне будет оборудована дренажная система для отвода фильтрационных вод, а все работы на полигоне будут механизированы», — рассказали специалисты.

Отметим, что в Приморском крае действует государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокАртёмУссурийскмусорпереработка мусора
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