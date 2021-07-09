Правительство: новые утилизационные комплексы в Приморье будут максимально экологичны

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, экологическая безопасность является обязательным условием для планируемых к проектированию и последующему строительству полигонов-комплексов по переработке и утилизации мусора.
«По современным требованиям такие объекты, если они не оснащены мощностями для сортировки отходов, надежной защитой от выбросов, очисткой сточных вод, просто не будут допущены к эксплуатации. При проектировании полигонов в техническом задании обязательно указывается необходимость применения современных технологий», — рассказала зампред.
Она отметила, что в данный момент рассматриваются проекты размещения крупного мусороперерабатывающего комплекса за счет средств краевого бюджета и частного инвестора. Размещение подобных объектов позволит закрыть вопросы переработки и утилизации мусора Артёма, Владивостока, Уссурийска и Надеждинского района.
Комплекс будет вводится в эксплуатацию поэтапно, исходя из необходимой загрузки его мощностей.
«Создание такого производства включит в себя как бюджетные средства, так и деньги инвестора, потому что в этом проекте места хватит и государству, и частным компаниям», — сказала Пархоменко.
Представители компании-инвестора сообщили, что проектировщики и строители позаботятся о том, чтобы он соответствовал самым высоким экологическим стандартам, в том числе в области защиты грунтовых вод.
Захоронение отходов, которые нельзя переработать, будет проводится безопасным методом. Их складируют на специальных площадках с бетонным основанием, покрытых особым составом — это гарантирует защиту грунтовых вод от попадания вредных веществ.
«Такая технология более эффективна, чем гидроизоляция основания полигона с помощью глиняного или асфальтобетонного экранов. Также на полигоне будет оборудована дренажная система для отвода фильтрационных вод, а все работы на полигоне будут механизированы», — рассказали специалисты.
Отметим, что в Приморском крае действует государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.