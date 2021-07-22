Елена Томчук: «Молодые специалисты получают в Приморье всемерную поддержку»

— Первое, что надо сделать — это ознакомиться с перечнем вакансий, из которых предстоит выбрать интересующую. Далее надо убедиться, что она совпадает с полученным недавно образованием. Следующий этап — подача документов на конкурс. И вот если соискатель победит, то в течение года ему положена ежемесячная доплата. Если место работы находится в том же городе, где живет молодой специалист, то он будет получать 12 000 рублей. А если трудоустройство потребует переезда, то 22 000 рублей.