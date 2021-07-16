Медики отдаленных северных районов Приморья получат поддержку допвыплатами

Для восполнения нехватки медиков в отдаленных северных районах Приморского края в бюджете региона на 2022 год будет заложено дополнительное финансирование на стимулирующие выплаты профильным работникам. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время посещения Дальнегорской городской больницы.

«Нужно сделать так, чтобы специальности, которые нужны в Дальнегорске, в северных районах края, стали привлекательными для молодежи», — акцентировал глава региона. По словам губернатора, в Дальнегорске очень сильно не хватает участковых терапевтов. Чтобы решить эту проблему, правительство Приморья намерено к зарплате этих врачей ежемесячно доплачивать еще до 50 тысяч рублей. Также доплаты получат и ряд медиков других специальностей. Также Олег Кожемяко заявил, что будет увеличен размер «подъемных» и компенсации за ЖКХ. Еще одним способом справиться с дефицитом сотрудников в медучреждения на севере края поделились сами дальнегорские медики. Они предложили на базе местного колледжа открыть медсестринское отделение. Губернатор Приморья одобрил инициативу и пообещал сделать все возможное, чтобы уже в 2021 году такое отделение открылось. Кроме того, Олег Кожемяко увидел как идет ремонт местной детской поликлиники. Срок сдачи намечен на октябрь 2021 года. По словам подрядчика, ремонт может завершиться и раньше, ведь темп работ опережает график. Такое положение дел порадовало губернатора. Он отметил, что качественная работа при выполнении таких заказов повышает уровень доверия к подрядчикам и в дальнейшем они могут рассчитывать на продолжения сотрудничества. На ремонт детской поликлиники, по просьбам горожан, было выделено 53 миллиона рублей. Всего же в 2021 году дальнегорская больница получила около 200 миллионов рублей. Ремонтные работы в медучреждениях ведутся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.

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