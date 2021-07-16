Медики отдаленных северных районов Приморья получат поддержку допвыплатами

«Нужно сделать так, чтобы специальности, которые нужны в Дальнегорске, в северных районах края, стали привлекательными для молодежи», — акцентировал глава региона.
По словам губернатора, в Дальнегорске очень сильно не хватает участковых терапевтов. Чтобы решить эту проблему, правительство Приморья намерено к зарплате этих врачей ежемесячно доплачивать еще до 50 тысяч рублей. Также доплаты получат и ряд медиков других специальностей. Также Олег Кожемяко заявил, что будет увеличен размер «подъемных» и компенсации за ЖКХ.
Еще одним способом справиться с дефицитом сотрудников в медучреждения на севере края поделились сами дальнегорские медики. Они предложили на базе местного колледжа открыть медсестринское отделение. Губернатор Приморья одобрил инициативу и пообещал сделать все возможное, чтобы уже в 2021 году такое отделение открылось.
Кроме того, Олег Кожемяко увидел как идет ремонт местной детской поликлиники. Срок сдачи намечен на октябрь 2021 года. По словам подрядчика, ремонт может завершиться и раньше, ведь темп работ опережает график.
Такое положение дел порадовало губернатора. Он отметил, что качественная работа при выполнении таких заказов повышает уровень доверия к подрядчикам и в дальнейшем они могут рассчитывать на продолжения сотрудничества.
На ремонт детской поликлиники, по просьбам горожан, было выделено 53 миллиона рублей. Всего же в 2021 году дальнегорская больница получила около 200 миллионов рублей.
Ремонтные работы в медучреждениях ведутся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.