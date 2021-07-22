Отходы и эковолонтёры: Экологический форум состоится в Приморье

«Использование передовых технологий, сохраняющих природу — общая задача власти, бизнеса, ученых. А без прививания детям уважения, любви к биоразнообразию вообще сложно говорить о чем-то прогрессивном в этой сфере. И такие встречи помогают не только заострить внимание на экологических проблемах, но и, во многом, не допустить их», — рассказала зампред.