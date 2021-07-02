В Приморье растёт количество волонтёров-экологов

«Мы понимаем, что нанесенный ранее в течение многих лет накопленный ущерб окружающей среде вот так за короткий промежуток времени не решить. Да, в крае есть экологические проблемы и это неизбежно. Мы ведем карту социально-экологических конфликтов, принимая во внимание обращения граждан и вникая в каждый из них. Это и несанкционированные свалки, и загрязненные стоки, и водоемы, и проблемы с предприятиями животноводческих и производственных направлений, и реализация „мусорной реформы“ и многое другое. Но в целом, по моему мнению, большинство ситуаций — на контроле и принимаются соответствующие решения», — сказала председатель.