В Приморье растёт количество волонтёров-экологов

«Мы понимаем, что нанесенный ранее в течение многих лет накопленный ущерб окружающей среде вот так за короткий промежуток времени не решить. Да, в крае есть экологические проблемы и это неизбежно. Мы ведем карту социально-экологических конфликтов, принимая во внимание обращения граждан и вникая в каждый из них. Это и несанкционированные свалки, и загрязненные стоки, и водоемы, и проблемы с предприятиями животноводческих и производственных направлений, и реализация „мусорной реформы“ и многое другое. Но в целом, по моему мнению, большинство ситуаций — на контроле и принимаются соответствующие решения», — сказала председатель.
«Мусорная реформа» в Приморье стартовала значительно позже других регионов — спустя год, и это, по мнению Евсеевой, абсолютно оправдано, так как край был не готов к запуску по сравнению с центральными регионами, где уже давно был популярен раздельный сбор.
За время до начала реформы, Приморский экологический оператор создал пункт приема раздельного сбора мусора — сейчас при поддержке экологов подобные пункты открываются и в районах края. Параллельно устанавливаются специализированные контейнеры для раздельного сбора вторсырья, в данный момент их — более 300, а до конца года планируют установить еще более 600 штук.
Кроме того, региональный оператор проводит работу по установке контейнеров в крае, в том числе в труднодоступных местах. Проводится цифровизация мест накопления отходов, техника по вывозу отслеживается системой ГЛОНАСС, проводится корректировка территориальной схемы обращения с отходами. Активно ведется и экопросвещение.
«Вообще в Приморье очень много активных экологически направленных людей, волонтеров, сообществ, и их становится с каждым днем все больше, благодаря экопросвещению на предприятиях, в образовательных учреждениях, в семьях и сообществах. И, если с рождения человеку будет прививать, что Земля у нас одна и второго шанса не будет, то, я уверена, темпы улучшения экологического состояния, в том числе и нашего любимого края, будут впечатляющие», — отметила эксперт.
Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.