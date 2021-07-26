Берег озера Ханка в Приморье очистили от мусора

Posted 26 июля 2021, 07:47
Published 26 июля 2021, 07:47
Modified 20 августа, 11:20
Updated 20 августа, 11:20
«От бытового мусора и брошенных орудий лова очищено более 20 километров береговой полосы. С отдыхающими гражданами проведены беседы по вопросам бережного отношения к природе, соблюдения правил рыболовства. Составлен административный протокол за незаконный лов накидной сетью», — рассказали в агентстве по рыболовству Приморского края.
Глава ведомства Валерий Корко отметил, что подобные мероприятия на озере будут проводиться не реже одного раза в месяц до ноября текущего года, специалисты агентства следит за качеством проводимых работ.
Ранее, в мае, на озере Ханка собрали более тысячи метров жаберных сетей в рамках экологической акции.
Отметим, что работы по уборке береговой линии озера проводятся в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.