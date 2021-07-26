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Posted 26 июля 2021, 07:47

Published 26 июля 2021, 07:47

Modified 20 августа, 11:20

Updated 20 августа, 11:20

Берег озера Ханка в Приморье очистили от мусора

Берег озера Ханка в Приморье очистили от мусора

26 июля 2021, 07:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Экология
Работы по очистке береговой линии от мусора начались в Приморье на озере Ханка. Рабочие убирают разные виды отходов, оставленный мусор и брошенные орудия лова — уборка озера будет идти до ноября.

«От бытового мусора и брошенных орудий лова очищено более 20 километров береговой полосы. С отдыхающими гражданами проведены беседы по вопросам бережного отношения к природе, соблюдения правил рыболовства. Составлен административный протокол за незаконный лов накидной сетью», — рассказали в агентстве по рыболовству Приморского края.

Глава ведомства Валерий Корко отметил, что подобные мероприятия на озере будут проводиться не реже одного раза в месяц до ноября текущего года, специалисты агентства следит за качеством проводимых работ.

Ранее, в мае, на озере Ханка собрали более тысячи метров жаберных сетей в рамках экологической акции.

Отметим, что работы по уборке береговой линии озера проводятся в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Здоровье и экология#Приморский край#Владивосток#Экология#Новости#Мусор#Переработка мусора
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