Школьников Приморья ждут на осенних программах по ИЗО в «Сириусе»

По словам специалистов, процесс обучения стартует 1 октября и завершится чуть позже, чем через три недели — 24 октября. Детям будут доступны мастер-классы по специальности, «умный» досуг и даже оздоровительные процедуры. Также дети смогут встретиться с профессионалами своего дела.