Школьников Приморья ждут на осенних программах по ИЗО в «Сириусе»

Posted 27 июля 2021, 07:59
Published 27 июля 2021, 07:59
Modified 20 августа, 11:21
Updated 20 августа, 11:21
В краевом минобразования сообщили, что к участию приглашаются, как учащиеся, так и выпускники любых образовательных учреждений с художественной специализацией. Заявиться на отбор могут дети от 12 до 17 лет.
По словам специалистов, процесс обучения стартует 1 октября и завершится чуть позже, чем через три недели — 24 октября. Детям будут доступны мастер-классы по специальности, «умный» досуг и даже оздоровительные процедуры. Также дети смогут встретиться с профессионалами своего дела.
До 3 августа идет прием заявок на образовательные программы «Основы анималистической скульптуры» и «Основы многослойной акварельной живописи». До 14 августа можно заявиться на программу «Искусство архитектуры».
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.
Кстати, в Приморье уже стартовала акция «Помоги собраться в школу». Ежегодное, уже традиционное, мероприятие призвано помочь семьям с детьми, которые попали в затруднительную жизненную ситуацию. Неравнодушные горожане, предприниматели и организации делают финансовые или материальные пожертвования, чтобы помочь детям, которые в этом нуждаются, собраться в школу.