Благодаря ремонту школа в Дальнегорске перешла на односменное обучение

Благодаря ремонту школа в Дальнегорске перешла на односменное обучение
Благодаря ремонту школа в Дальнегорске перешла на односменное обучение
Сегодня, 14:58ОбществоФото: pxhere.com
Школа №21 в Дальнегорске теперь работает только в одну смену. Освободить всем учащимся вторую половину дня удалось благодаря капитальному ремонту старого здания.

Перед началом учебного года в среднюю школу №21 в Дальнегорске наведался губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он оценил качество выполненного год назад ремонта и пообщался с директором Ириной Ни.

По словам главы общеобразовательного учреждения, до 2020 года здание несколько лет пустовало. Ранее в нем располагалась средняя школа №2, но она оттуда переехала. Капитальный ремонт 60-летнего здания стартовал еще в 2018 году. Все это время школа №21 ютилась в здании бывшего детского сада, однако для учебного процесса его помещения плохо подходили.

За два года в старом здании провели полный комплекс работ, в том числе замену крыши и установку видеонаблюдения, благоустройство прилегающей территории.

Капитальный ремонт обошелся в 61 миллион рублей, 53 из них выделил краевой бюджет.

Ирина Ни рассказала, что в отремонтированное здание перевели начальные, а также 5 и 6 классы. Это позволило школе перейти с двух учебных смен на одну.

Губернатор остался доволен увиденным, и отметил качество проведенных работ, а также эффективное расходование выделенных из бюджета средств.

Ремонт и модернизация учебных учебных учреждений региона проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.

Сюжеты:
Приморье
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