Благодаря ремонту школа в Дальнегорске перешла на односменное обучение

По словам главы общеобразовательного учреждения, до 2020 года здание несколько лет пустовало. Ранее в нем располагалась средняя школа №2, но она оттуда переехала. Капитальный ремонт 60-летнего здания стартовал еще в 2018 году. Все это время школа №21 ютилась в здании бывшего детского сада, однако для учебного процесса его помещения плохо подходили.