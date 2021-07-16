Благодаря ремонту школа в Дальнегорске перешла на односменное обучение

Перед началом учебного года в среднюю школу №21 в Дальнегорске наведался губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он оценил качество выполненного год назад ремонта и пообщался с директором Ириной Ни.
По словам главы общеобразовательного учреждения, до 2020 года здание несколько лет пустовало. Ранее в нем располагалась средняя школа №2, но она оттуда переехала. Капитальный ремонт 60-летнего здания стартовал еще в 2018 году. Все это время школа №21 ютилась в здании бывшего детского сада, однако для учебного процесса его помещения плохо подходили.
За два года в старом здании провели полный комплекс работ, в том числе замену крыши и установку видеонаблюдения, благоустройство прилегающей территории.
Капитальный ремонт обошелся в 61 миллион рублей, 53 из них выделил краевой бюджет.
Ирина Ни рассказала, что в отремонтированное здание перевели начальные, а также 5 и 6 классы. Это позволило школе перейти с двух учебных смен на одну.
Губернатор остался доволен увиденным, и отметил качество проведенных работ, а также эффективное расходование выделенных из бюджета средств.
Ремонт и модернизация учебных учебных учреждений региона проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.