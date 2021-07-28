Приморских медсестер поддержат грантами

Предложение о дополнительной поддержке среднего звена прозвучало из зала от старшей медсестры отделения анестезиологии и реанимации Светланы во время общения губернатора с коллективом больницы. Медик напомнила, что молодые специалисты, которые закончили вуз могут получать ежемесячные выплаты и поинтересовалась можно ли предусмотреть подобные меры и для медсестер.