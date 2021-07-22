Капитальный ремонт завершен еще в 11 многоквартирных домах Приморья

Кстати, Владивосток может похвастать не только отремонтированными домами, но и новыми. К концу года в городе планируют завершить строительство трех детских садов и одного жилого дома. В него планируют заселить жильцов из аварийного жилого фонда. В планах у города строительство еще четырех домов для расселения из фонда аварийного жилья.