Капитальный ремонт завершен еще в 11 многоквартирных домах Приморья

Капитальный ремонт завершен еще в 11 многоквартирных домах Приморья
Капитальный ремонт завершен еще в 11 многоквартирных домах Приморья
Сегодня, 17:52ОбществоФото: pxhere.com
В Приморском крае закончили капитальный ремонт еще 11 многоквартирных домов. Ремонт еще более 200 продолжается.

В Приморском крае закончили капитальный ремонт еще 11 многоквартирных домов. Ремонт еще более 200 продолжается.

По данным краевого фонда капремонта, в Арсеньеве закончили работы сразу в трех домах по улице Ломоносова в 25-м и 27-м и на улице Щербакова в доме №40. Здесь отремонтировали скатные крыши.

В Находке капитальный ремонт закончили на двух объектах. Обновленной кровлей обзавелись дома на Находкинском проспекте с номерами 64 и его сосед 64А. Крыши домов на улице Горького и Театральной в Дальнереченске тоже были обновлены.

Еще два дома во Владивостоке также могут похвастать новой кровлей. На проспекте 100-летия и на Шепеткова 8.

Заменили крышу и в одном из домов поселка Новошахтинский Михайловского района. А дому номер 12 на улице Донбасской в Артеме повезло вдвойне. Он получил не только новую кровлю, но и обновленный фасад.

Специалисты сообщают, что погода способствует, поэтому ремонтные работы более чем на 200 объектах кипят.

В 2021 году в ремонтную программу попали 636 высоток Приморского края.

Напомним, что в регионе действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Кстати, Владивосток может похвастать не только отремонтированными домами, но и новыми. К концу года в городе планируют завершить строительство трех детских садов и одного жилого дома. В него планируют заселить жильцов из аварийного жилого фонда. В планах у города строительство еще четырех домов для расселения из фонда аварийного жилья.

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