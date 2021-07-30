zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2021, 03:51

Published 30 июля 2021, 03:51

Modified 20 августа, 11:23

Updated 20 августа, 11:23

Дорогу к лыжной базе за 18 миллионов рублей построят в Приморье до конца года

Дорогу к лыжной базе за 18 миллионов рублей построят в Приморье до конца года

30 июля 2021, 03:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Спорт
Около 18 миллионов рублей потратят в Приморье на строительство асфальтированной дороги к лыжной базе в селе Калиновка Спасского района. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что база должна отвечать высоким стандартам и стать центром спортивной подготовки.

Стоит отметить, что глава региона заявил об этом на встрече с жителями, которая прошла в здании 32-го ремонтного завода средств обеспечения полётов. Граждане озвучили проблемы в сфере ЖКХ, в развитии спорта и инфраструктуры Приморья — один из вопросов касался ремонта дороги к лыжной базе в селе Калиновка Спасского района.

В ответ на это министр транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тимонов заявил, что в этом году будет направлено 18 миллионов рублей на асфальтирование трассы.

«Работы начнутся уже в сентябре и будут выполнены в течение двух месяцев», — сказал он.

Губернатор Приморья отметил, что лыжная база, о которой идёт речь, должна стать центром профессиональной подготовки спортсменов, а для этого она должна отвечать всем необходимым современным требованиям.

«Благодаря строительству таких баз количество приморцев, вставших на лыжи, увеличилось в восемь раз — до 64 тысяч человек. Они должны быть созданы в каждом муниципалитете», — заявил глава региона.

Олег Кожемяко рассказал, что программа зимних видов спорта в Приморье будет продолжена — на ближайшее время также запланировано строительство хоккейных коробок и новых катков. Для каждого нового объекта будут приобретаться коньки и лыжи, которыми граждане смогут пользоваться бесплатно.

«Установим теплые контейнеры, в которых можно будет взять коньки на прокат бесплатно, переодеться, перекусить. У людей должна быть возможность на выходных покататься на лыжах, коньках и получить заряд хорошего настроения», — заключил губернатор.

Напомним, что работы по развитию спорта и строительству необходимой для этого инфраструктуры проводятся в рамках реализации государственных программ «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» и «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.

Материалы по теме
Лыжи на Сахалин и Камчатку будут доставлять бесплатно Беговые лыжи для слепыхТуристический курорт Приморья превратят в мекку для любителей парусного спорта
#Спорт#Приморский край#Владивосток#Строительство#Новости#Дороги#Ремонт#Благоустройство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика