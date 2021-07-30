Дорогу к лыжной базе за 18 миллионов рублей построят в Приморье до конца года

Стоит отметить, что глава региона заявил об этом на встрече с жителями, которая прошла в здании 32-го ремонтного завода средств обеспечения полётов. Граждане озвучили проблемы в сфере ЖКХ, в развитии спорта и инфраструктуры Приморья — один из вопросов касался ремонта дороги к лыжной базе в селе Калиновка Спасского района.