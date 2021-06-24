Беговые лыжи для слепых

Приморская краевая общественная организация социальной помощи «Воскресенье» в третий раз стала победителем конкурса Фонда президентских грантов, итоги очередного этапа были подведены в июне. Проект «Пространство без границ» выиграл финансирование в размере около трёх миллионов рублей.

Задача-максимум, которую поставили перед собой авторы проекта, — научить инвалидов по зрению пользоваться беговыми лыжами, лыжероллерами, скандинавскими палками и другим спортивным инвентарём. Понятно, что такие навыки освоить сможет не каждый, поэтому в проекте предусмотрены обучающие занятия разного уровня сложности. Как поясняют авторы проекта, слепые и слабовидящие люди хотят быть равноправными участниками городской жизни: гулять по улицам, самостоятельно добираться в социальные учреждения и участвовать в общественно-городских мероприятиях. И сегодня на помощь инвалидам по зрению приходят многочисленные технические приспособления, помогающие ориентироваться в пространстве и даже получать удовольствие от движения. Например, это модифицированные трости двух видов с вращающимися наконечниками: телескопическая и складная. Именно с такими устройствами на семинарах в организации «Воскресенье» научат обращаться сотни людей — до конца августа 2022 года планируется охватить проектом не менее 450 человек. Участниками семинаров станут не только сами инвалиды, но и их сопровождающие, родители, имеющие слепых детей, воспитатели коррекционных школ, студенты медицинского колледжа, волонтёры — всего не менее 360 человек. Те, кто уже освоил навыки самостоятельного передвижения, смогут посещать занятия по адаптивной физической культуре для инвалидов по зрению со спортивным оборудованием. Авторы проекта рассчитывают привлечь к занятиям адаптивной физкультурой не менее 230 человек. Всего в Приморье официально не менее трёх тысяч слепых и слабовидящих людей — и это только те, кто зарегистрирован в краевой организации Всероссийского общества слепых, а по неофициальным данным, людей с серьёзными проблемами зрения гораздо больше. При этом единственный центр реабилитации для инвалидов по зрению на Дальнем Востоке находится в Бийске, но он готов принимать из Приморья ежегодно лишь несколько инвалидов по зрению I группы. Непосредственно в Приморском крае создание центра реабилитации для инвалидов по зрению пока не представляется возможным — эту нишу восполняет общественная организация «Воскресенье». Ранее организация уже проводила циклы обучающих мероприятий по пространственной ориентировке с учебной тростью, охватив более 500 человек. Наталья БАРАНОВА

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