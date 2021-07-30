Губернатор Приморья призвал помогать фермерам в продажах

«Павильоны должны быть расположены в удобных для жителей местах, во всех муниципальных образованиях, а во Владивостоке — в каждом районе. Это позволит обеспечить приморцев доступной по цене продукцией в нужных объемах. Данная работа должна быть выполнена до конца года», — сказал губернатор.