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Posted 30 июля 2021, 03:31

Published 30 июля 2021, 03:31

Modified 20 августа, 11:23

Updated 20 августа, 11:23

Губернатор Приморья призвал помогать фермерам в продажах

Губернатор Приморья призвал помогать фермерам в продажах

30 июля 2021, 03:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Сельское хозяйство
Организовать работу по доставке продуктов от производится — потребителю напрямую, поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Для этого в муниципалитетах будут созданы фермерские павильоны, сельхозярмарки, а также специализированные сайты, где приморцы смогут купить продукты по доступной цене.

Глава региона отметил, что в данный момент приморское сельское хозяйство переживает период восстановления после стагнации — поэтому фермерам необходимо помочь в доставке продукции до потребителя. Олег Кожемяко поручил глава муниципалитетов и профильных ведомств организовать такую работу совместно с ассоциацией фермерских хозяйств региона.

«Павильоны должны быть расположены в удобных для жителей местах, во всех муниципальных образованиях, а во Владивостоке — в каждом районе. Это позволит обеспечить приморцев доступной по цене продукцией в нужных объемах. Данная работа должна быть выполнена до конца года», — сказал губернатор.

Также нужно создать сельскохозяйственные ярмарки в крае. Для возмещения затрат на доставку продукции до места продажи в региональном бюджете предусмотрены средства.

«Также в селах библиотекари и работники домов культуры должны вести работу с сельским населением по учету излишек сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах. Занести на сайт эти данные, что позволит людям приобретать необходимую продукцию напрямую от производителя», — заявил Кожемяко.

Стоит отметить, что для поддержки сельхозпроизводителей в крае действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Общество#Приморский край#Сельское хозяйство#Владивосток#Новости#Ярмарка#Фрукты и овощи#Овощи
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