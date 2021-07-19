«Инициатива поможет развитию КФХ»: Министр сельского хозяйства Приморья оценил законопроект кабмина

«Инициатива поможет развитию КФХ»: Министр сельского хозяйства Приморья оценил законопроект кабмина
«Инициатива поможет развитию КФХ»: Министр сельского хозяйства Приморья оценил законопроект кабмина
Сегодня, 18:02ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Правительство РФ предложило идею законопроекта, который позволит фермерам реализовывать продукцию на своей территории. Его разработкой занимается министерство сельского хозяйства.

Благодаря новому закону производитель сможет построить дом для проживания с семьей (фермерский дом) на территории сельскохозяйственных земель, а также разместить временный торговый павильон для продажи своей продукции.

Такое нововведение поможет развитию сельхозкооперативов и фермерских хозяйств, а также уменьшит издержки на доставку товаров до мест розничной продажи.

Сейчас хозяйственники не могут продавать товары на участках из-за особого статуса - это земли сельхозназначения, которые запрещено использовать вне рамок производства.

Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц положительно оценил новую инициативу:

«Предлагаемая Минсельхозом России инициатива поможет развитию КФХ, снизив финансовые издержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на логистику, хранение, аренду торговых мест, а сэкономленные средства использовать для дальнейшего развития и укрепления материальной базы своего фермерского хозяйства», — положительно оценил новую инициативу министр сельского хозяйства Андрей Бронц.

«Можно будет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются» - отметил глава кабмина Михаил Мишустин.

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законодательствосельское хозяйствоПриморье
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