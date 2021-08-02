Из-за надвигающейся непогоды в Приморье вводят режим повышенной готовности

4 августа в крае ожидается сильное ухудшение погоды — по словам синоптиков, возможны ливни и сильный ветер. Пик непогоды, по данным Примгидромета придётся на 7–8 августа. В этой связи, в регионе решено ввести режим повышенной готовности.