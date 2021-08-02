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Posted 2 августа 2021, 04:54

Published 2 августа 2021, 04:54

Modified 20 августа, 11:25

Updated 20 августа, 11:25

В Приморье завезли однокомпонентную вакцину

В Приморье завезли однокомпонентную вакцину

2 августа 2021, 04:54
Фото: Екатерина Чаплинская. Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус
«Спутник-лайт» — однокомпонентная вакцина от коронавируса, которой достаточно привиться всего одни раз поступила в Приморский край. Препарат в количестве 5 008 доз распределят по 41 медорганизации региона.

В первую очередь «Спутник Лайтом» вакцинируют вахтовиков перед выездом на работу, тех кто летит в командировку и на отдых. Остальные также могут привиться «Лайтом», но в порядке общей очереди с учетом наличия препарата в медорганизации.

Всего в России используются 4 вакцины. Двухкомпонентные «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».

По последним данным, с начала вакцинации в Приморский край поступили 405 638 доз российских вакцин. Прививку сделали уже 328 100 приморцев, из них 255 165 полностью завершили иммунизацию.

На 2 августа в Приморье зафиксировано 257 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество летальных случаев из-за коронавируса в регионе достигло 930. В тяжелом состоянии на стационарном лечении находятся более 700 человек.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к главам муниципалитетов и предприятий с призывом создать населению максимально удобные условия для вакцинации и организовать работу пунктов так, чтобы получить прививку можно было ранним утром, пока еще не жарко. Для нуждающихся выделить автобусы.

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