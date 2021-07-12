Британский журнал Nature подтвердил безопасность и эффективность вакцины Спутник V

Британский журнал Nature подтвердил безопасность и эффективность вакцины Спутник V
Британский журнал Nature подтвердил безопасность и эффективность вакцины Спутник V
Сегодня, 18:12Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
Глава отдела оказания помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка рассказала, сможет ли оценка Спутника V европейским медицинским сообществом повлиять на выбор приморцев и есть ли у этой вакцины преимущество перед двумя другими.

Как отметила эксперт, действие любой вакцины одинаковое, но вакцина «Спутник V» первой вышла в гражданский оборот.

«Первые прививки этой вакциной в Приморье получили медики, тогда поступило 42 комплекта», — рассказала Евгения Шутка.

Повлияет ли европейское признание этой вакцины на выбор приморцев — не известно, но специалист минздрава отметила, что этот препарат уже продемонстрировал свою безопасность и эффективность.

По её словам, регион получает вакцины из федерального центра. Преимущественно для массовой вакцинации поступает препарат «Гам-Ковид-Вак» (международное название «Спутник V»). Вакцина является лекарственным препаратом и окончательное решение о том, какая вакцина подходит пациенту, решает врач.

Стоит также отметить, что Спутник V, доказав свою надежность в России, «облетел» земной шар и получил признание в мире.

На сайте известного британского журнала Nature вышла статья под названием «Mounting evidence suggests Sputnik COVID vaccine is safe and effective», в которой говорится о том, что российская вакцина безопасна и эффективна в борьбе с коронавирусом.

Это может дать иностранцам большее желание привиться российской вакциной, а россиянам — повод гордиться научными достижениями страны.

Российские ученые предоставили все необходимые документы ВОЗ и доказали безопасность Спутника V, на основании чего и были сделаны выводы о вакцине.

Опыт большого количества стран показывает, что препарат с советским именем заслужил доверие высокой эффективностью: сегодня прививку, сделанную в России, используют в 67 государствах, включая Бразилию, Венгрию, Индию и Филиппины.

Отметим, что британский журнал Nature — один из самых старых и авторитетных научных журналов в мире. В нем публикуются исследования естественно-научной тематики, а также научные обзоры, новости и аналитика.

Сюжеты:
Приморский край
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