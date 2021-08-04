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Posted 4 августа 2021, 02:00

Published 4 августа 2021, 02:00

Modified 20 августа, 11:26

Updated 20 августа, 11:26

«Владивосток–Преображение» — на самолете менее чем за 2000 рублей

«Владивосток–Преображение» — на самолете менее чем за 2000 рублей

4 августа 2021, 02:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На авиамаршруте «Владивосток-Преображение-Владивосток» введут дополнительные рейсы. Полет в августе-сентябре на север края обойдется приморцам в 1722 рубля.

В краевом минтрансе сообщили, что дополнительные рейсы назначены на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 августа, а также 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 сентября.

Это направление пользуется большой популярностью у приморцев, поэтому было принято решение его усилить.

Кстати, всего в Приморье есть 13 авиамаршрутов. Их обслуживают самолеты DHC-6 и вертолет Ми-8. Краевое субсидирование помогает сохранить доступную для населения цену на авиабилеты.

В первой половине 2021 года услугами приморской авиации воспользовались около 16 тысяч пассажиров. Полеты доступны в Терней, Кавалерово, Пластун, Дальнегорск, Преображение и другие населенные пункты.

Напомним, что в регионе реализуется государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Общество#Приморье#Новости#Авиация#Билеты
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