Находкинский центр гемодиализа переедет в родильный дом

Главврач Находкинской горбольницы Альфия Семенюк рассказала, почему это так важно обеспечить пациентам как можно более комфортные условия. По ее словам, нефрологические больные проводят на процедурах около 4-5 часов в день и вынуждены это делать не менее 2-3 раз в неделю. При помощи аппарата гемодиализа, кровь человека очищается от вредных токсинов и прочих продуктов обмена.