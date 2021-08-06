zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа 2021, 04:35

Published 6 августа 2021, 04:35

Modified 20 августа, 11:27

Updated 20 августа, 11:27

Правительство Приморья: 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы

Правительство Приморья: 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы

6 августа 2021, 04:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Будьте здоровы
Более 98% всех госпитализированных с диагнозом COVID -19 не вакцинированы, сообщает правительство Приморского края со ссылкой на Минздрав России. В данный момент в регионе привились почти 340 тысяч граждан.

«Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это те, кто не вакцинировался. Это говорит о том, что вакцина работает и спасает жизнь», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, во время рабочей поездки по регионам.

Глава ведомства призвал граждан активнее вакцинироваться, особенно тех, кто старше 60 лет.

«Мы видим, что люди старше 60 лет более тяжело переносят заболевание, имеют серьезные осложнения, остаточные проявления обострения старых хронических неинфекционных заболеваний», — сказал министр.

Пожилым россиянам, по словам Мурашко, необходимо сделать выбор в пользу вакцинации, при отсутствии медицинских противопоказаний.

Отметим, что в данный момент в Приморье госпитализированы около 700 ковид-положительных пациентов — их доставили в медучреждения в тяжёлом состоянии. Для лечения заболевших в крае развёрнуто 2 328 коек в 23 стационарах.

По данным на 6 августа в Приморском крае зарегистрировано 56 124 заболевших коронавирусом — 259 из них за последние сутки. Жертвами болезни стали 945 человек. Выздоровели — 49 766 жителей. Первую прививку от COVID-19 поставили 339 668 человек, полностью иммунизировались — 274 255.

Напомним, что в крае продолжается программа массовой вакцинации граждан — 200 прививочных пунктов развёрнуты в поликлиниках, торговых центрах и общественных местах. Чтобы привиться, при себе достаточно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Адреса пунктов вакцинации можно посмотреть здесь.

Материалы по теме
Среди заболевших коронавирусом в Приморье много молодёжиБританский журнал Nature подтвердил безопасность и эффективность вакцины Спутник VВ Приморье завезли однокомпонентную вакцину
#Здоровье и экология#Будьте здоровы#Приморский край#Коронавирус#Владивосток#Новости#Медицина#Здоровье#Вакцинация#COVID-19#Вакцина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика