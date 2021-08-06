Ремонт на главной улице Владивостока может закончиться уже к понедельнику

Сюжет Дороги

При благоприятных условиях, уже в понедельник жители Владивостока снова смогут ездить по улице Светланской. Специалисты сообщили, что закончат ремонт за трое суток, если не будет дождя.

Дорожные рабочие планируют завершить ремонт участка улицы Светланской к понедельнику. В первую пятницу августа они сменили «на посту» коллег-тепловиков. С 30 июля здесь ремонтировали 30-метровый участок теплотрассы. В процессе работ возникла проблема с железобетонными конструкциями — они были сильно разрушены, однако подрядчик справился с задачей. По плану, завершить ремонт и последующее восстановление дорожного полотна должны были к 15 августа, однако рабочим удалось опередить график. Если погода не подведет, то дорожный поток города вернется в привычное русло в понедельник. Дорожным рабочим предстоит уложить новый асфальт вровень с уже имеющимся покрытием, а также установить люки. Ремонт теплотрассы на пересечении улиц Светланской и Уборевича был необходим, из-за высокой изношенности теплосети и ее перекрытий. Материалы по теме Дорогу к лыжной базе за 18 миллионов рублей построят в Приморье до конца года На ремонт дорог, зданий и крыш Владивостока потратят более 720 миллионов рублей Новыми дорогами: В Приморье возобновляется авиасообщение с Хабаровском