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Posted 6 августа 2021, 06:18

Published 6 августа 2021, 06:18

Modified 20 августа, 11:27

Updated 20 августа, 11:27

Ремонт на главной улице Владивостока может закончиться уже к понедельнику

Ремонт на главной улице Владивостока может закончиться уже к понедельнику

6 августа 2021, 06:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дороги
При благоприятных условиях, уже в понедельник жители Владивостока снова смогут ездить по улице Светланской. Специалисты сообщили, что закончат ремонт за трое суток, если не будет дождя.

Дорожные рабочие планируют завершить ремонт участка улицы Светланской к понедельнику. В первую пятницу августа они сменили «на посту» коллег-тепловиков.

С 30 июля здесь ремонтировали 30-метровый участок теплотрассы. В процессе работ возникла проблема с железобетонными конструкциями — они были сильно разрушены, однако подрядчик справился с задачей.

По плану, завершить ремонт и последующее восстановление дорожного полотна должны были к 15 августа, однако рабочим удалось опередить график. Если погода не подведет, то дорожный поток города вернется в привычное русло в понедельник.

Дорожным рабочим предстоит уложить новый асфальт вровень с уже имеющимся покрытием, а также установить люки.

Ремонт теплотрассы на пересечении улиц Светланской и Уборевича был необходим, из-за высокой изношенности теплосети и ее перекрытий.

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#Общество#Приморье#Владивосток#Новости#Дороги
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