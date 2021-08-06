Ремонт на главной улице Владивостока может закончиться уже к понедельнику

Posted 6 августа 2021, 06:18
Published 6 августа 2021, 06:18
Modified 20 августа, 11:27
Updated 20 августа, 11:27
Дорожные рабочие планируют завершить ремонт участка улицы Светланской к понедельнику. В первую пятницу августа они сменили «на посту» коллег-тепловиков.
С 30 июля здесь ремонтировали 30-метровый участок теплотрассы. В процессе работ возникла проблема с железобетонными конструкциями — они были сильно разрушены, однако подрядчик справился с задачей.
По плану, завершить ремонт и последующее восстановление дорожного полотна должны были к 15 августа, однако рабочим удалось опередить график. Если погода не подведет, то дорожный поток города вернется в привычное русло в понедельник.
Дорожным рабочим предстоит уложить новый асфальт вровень с уже имеющимся покрытием, а также установить люки.
Ремонт теплотрассы на пересечении улиц Светланской и Уборевича был необходим, из-за высокой изношенности теплосети и ее перекрытий.