Новыми дорогами: В Приморье возобновляется авиасообщение с Хабаровском

Новыми дорогами: В Приморье возобновляется авиасообщение с Хабаровском
Новыми дорогами: В Приморье возобновляется авиасообщение с Хабаровском
Сегодня, 10:18ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Авиакомпания «Аврора» возобновляет регулярные авиарейсы по маршруту Кавалерово-Хабаровск. Начиная с 19 августа самолёты будут летать по этому направлению три раза в неделю — в понедельник, вторник и четверг, сообщили в правительстве Приморья.

Стоимость перелёта по маршруту Хабаровск–Кавалерово — 3 225 рублей в одну сторону.

По расписанию рейс вылетает из Кавалерово в 9.40, прибывает в Хабаровск в 11.55. Обратный рейс вылетает из Хабаровска в 12.55, прибывает в Кавалерово в 14.55.

Отметим, что возобновление авиаполётов из приморского Кавалерово в Хабаровск стало возможным, благодаря созданию и работе единой дальневосточной авиакомпании.

«Налаженное воздушное сообщение на Дальнем Востоке особенно важно из-за больших расстояний между населенными пунктами и регионами, сложных климатических условий и нехватки транспортной инфраструктуры», — заявлял ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Подробности о расписании полетов и покупке авиабилетов можно узнать на сайте «Авроры», а также по телефону: 8-800-250-49-88.

Напомним, что в открытие новых транспортных маршрутов в крае проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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