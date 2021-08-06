Новыми дорогами: В Приморье возобновляется авиасообщение с Хабаровском

Стоимость перелёта по маршруту Хабаровск–Кавалерово — 3 225 рублей в одну сторону.
По расписанию рейс вылетает из Кавалерово в 9.40, прибывает в Хабаровск в 11.55. Обратный рейс вылетает из Хабаровска в 12.55, прибывает в Кавалерово в 14.55.
Отметим, что возобновление авиаполётов из приморского Кавалерово в Хабаровск стало возможным, благодаря созданию и работе единой дальневосточной авиакомпании.
«Налаженное воздушное сообщение на Дальнем Востоке особенно важно из-за больших расстояний между населенными пунктами и регионами, сложных климатических условий и нехватки транспортной инфраструктуры», — заявлял ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Подробности о расписании полетов и покупке авиабилетов можно узнать на сайте «Авроры», а также по телефону: 8-800-250-49-88.
Напомним, что в открытие новых транспортных маршрутов в крае проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.