Дорогу к лыжной базе за 18 миллионов рублей построят в Приморье до конца года

Около 18 миллионов рублей потратят в Приморье на строительство асфальтированной дороги к лыжной базе в селе Калиновка Спасского района. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что база должна отвечать высоким стандартам и стать центром спортивной подготовки.

Стоит отметить, что глава региона заявил об этом на встрече с жителями, которая прошла в здании 32-го ремонтного завода средств обеспечения полётов. Граждане озвучили проблемы в сфере ЖКХ, в развитии спорта и инфраструктуры Приморья — один из вопросов касался ремонта дороги к лыжной базе в селе Калиновка Спасского района. В ответ на это министр транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тимонов заявил, что в этом году будет направлено 18 миллионов рублей на асфальтирование трассы. «Работы начнутся уже в сентябре и будут выполнены в течение двух месяцев», — сказал он. Губернатор Приморья отметил, что лыжная база, о которой идёт речь, должна стать центром профессиональной подготовки спортсменов, а для этого она должна отвечать всем необходимым современным требованиям. «Благодаря строительству таких баз количество приморцев, вставших на лыжи, увеличилось в восемь раз — до 64 тысяч человек. Они должны быть созданы в каждом муниципалитете», — заявил глава региона. Олег Кожемяко рассказал, что программа зимних видов спорта в Приморье будет продолжена — на ближайшее время также запланировано строительство хоккейных коробок и новых катков. Для каждого нового объекта будут приобретаться коньки и лыжи, которыми граждане смогут пользоваться бесплатно. «Установим теплые контейнеры, в которых можно будет взять коньки на прокат бесплатно, переодеться, перекусить. У людей должна быть возможность на выходных покататься на лыжах, коньках и получить заряд хорошего настроения», — заключил губернатор. Напомним, что работы по развитию спорта и строительству необходимой для этого инфраструктуры проводятся в рамках реализации государственных программ «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» и «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.

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