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Posted 9 августа 2021, 03:20

Published 9 августа 2021, 03:20

Modified 20 августа, 11:27

Updated 20 августа, 11:27

Схему дорожного движения изменят на Чуркине во Владивостоке

Схему дорожного движения изменят на Чуркине во Владивостоке

9 августа 2021, 03:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дороги
Схема дорожного движения изменится на улице Черёмуховой во Владивостоке. На участке появятся новые знаки, запрещающие стоянку и остановку автомобилей, сообщили в администрации дальневосточной столицы.

«Такие меры были приняты по итогам проведенного мониторинга. Его провели по многочисленным обращениям граждан, которые сообщали о запаркованности межквартального проезда», — рассказали специалисты городского управления дорог и благоустройства.

Отметим, что знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» появятся на улице Черёмуховой в районе дома № 22. Кроме того, на участке установят таблички «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор» — это значит, что нарушителям ПДД будут грозить штрафы.

Ранее новые знаки установили на въезде к дому № 28 по улице Черёмуховой — стоянка автомобилей запрещена по обеим сторонам дороги. При этом остановиться для посадки/высадки пассажиров разрешено.

При движении по участку водителей просят быть внимательными, соблюдать ПДД и планировать свой маршрут заранее.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Дороги#Автомобили
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