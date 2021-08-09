Схему дорожного движения изменят на Чуркине во Владивостоке

Отметим, что знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» появятся на улице Черёмуховой в районе дома № 22. Кроме того, на участке установят таблички «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор» — это значит, что нарушителям ПДД будут грозить штрафы.