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Posted 17 августа 2021, 06:32

Published 17 августа 2021, 06:32

Modified 20 августа, 11:33

Updated 20 августа, 11:33

Семь дней в неделю и почти 12 часов в сутки: новый график работы приморских пунктов вакцинации

Семь дней в неделю и почти 12 часов в сутки: новый график работы приморских пунктов вакцинации

17 августа 2021, 06:32
Фото: Екатерина Чаплинская. Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Теперь приморские пункты вакцинации от коронавируса будут работать 7 дней в неделю. Это касается не только стационарных, но и мобильных точек. С понедельника по пятницу поставить прививку от COVID-19 приморцы могут с 8 утра и до 8 вечера. На выходных — с 9:00 до 16:00.

В краевом минздраве подчеркнули, что такое решение было принято для увеличения увеличения пропускной способности прививочных пунктов. Это нужно, чтобы избежать всплеска заболеваемости коронавирусом в осенний эпидемиологический период.

Специалисты утверждают, что для формирования коллективного иммунитета нужно вакцинировать не менее 60% взрослого населения края.

Глава минздрава Приморья Анастасия Худченко отметила, что регион ожидает лавинообразный рост заболеваемости, если плановые показатели по вакцинации не будут достигнуты к октябрю.

Получить прививку от COVID-19 можно абсолютно бесплатно. Для этого в любом пункте вакцинации нужно предъявить паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Со старта всеобщей вакцинации в Приморский край было поставлено около полумиллиона доз российских вакцин.

Самой массовой — «Гам-Ковид-Вак» привились более 30 миллионов человек. По словам Анастасии Худченко, «Гам-Ковид-Вак», известная в зарубежье как «Спутник-V» высокоэффективна и безопасна.

Кстати, в Приморском крае идет розыгрыш сертификатов на две квартиры и 5 автомобилей для тех, кто успеет завершить иммунизацию до 15 сентября.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Здоровье и экология#Приморье#Коронавирус#Новости#Вакцинация#COVID-19
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