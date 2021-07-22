«Привиться по дороге»: Новый пункт вакцинации на колёсах заработал в Приморье

По словам специалистов, это уже второй пункт вакцинации на колёсах в Приморье — первый появился в Артёмовского городском округе.
Сотрудники Уссурийской городской больницы сообщают, что мобильный пункт вакцинации соответствует всем необходимым нормам, вакцина хранится с соблюдением специальных условий в морозильной камере.
В прививочном автобусе работают медсестра и фельдшер, которые проводят осмотр пациентов перед вакцинацией.
График движения пункта вакцинации:
22 июля — кольцо 5 километр, с 15:00 до 19:00;
23 июля — торговый центр «Уссури Молл», с 15:00 до 19:00;
24 июля — торговый центр «Уссури Молл», с 10:00 до 15:00;
26 июля — микрорайон «Радужный», с 17:00 до 19:00;
27 июля — гастроном «Уссурийск», с 15:00 до 19:00.
Стоит отметить, что в Приморском крае продолжается кампания массовой вакцинации граждан от коронавирусной инфекции — поставить прививку можно в 200 стационарных и мобильных пунктах.
Согласно последним опубликованным данным, вакцинацию прошли 304 469 приморцев, 215 902 человека уже сделали обе прививки.
Напомним, что в крае действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.