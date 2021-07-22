«Привиться по дороге»: Новый пункт вакцинации на колёсах заработал в Приморье

«Привиться по дороге»: Новый пункт вакцинации на колёсах заработал в Приморье
«Привиться по дороге»: Новый пункт вакцинации на колёсах заработал в Приморье
Сегодня, 17:03Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
Автобус, оборудованный под прививочный кабинет, запустили в Уссурийске. Привиться от коронавируса в нём может любой желающий — при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС, сообщили в краевом правительстве.
Фото:primorsky.ru

По словам специалистов, это уже второй пункт вакцинации на колёсах в Приморье — первый появился в Артёмовского городском округе.

Сотрудники Уссурийской городской больницы сообщают, что мобильный пункт вакцинации соответствует всем необходимым нормам, вакцина хранится с соблюдением специальных условий в морозильной камере.

В прививочном автобусе работают медсестра и фельдшер, которые проводят осмотр пациентов перед вакцинацией.

График движения пункта вакцинации:

22 июля — кольцо 5 километр, с 15:00 до 19:00;

23 июля — торговый центр «Уссури Молл», с 15:00 до 19:00;

24 июля — торговый центр «Уссури Молл», с 10:00 до 15:00;

26 июля — микрорайон «Радужный», с 17:00 до 19:00;

27 июля — гастроном «Уссурийск», с 15:00 до 19:00.

Стоит отметить, что в Приморском крае продолжается кампания массовой вакцинации граждан от коронавирусной инфекции — поставить прививку можно в 200 стационарных и мобильных пунктах.

Согласно последним опубликованным данным, вакцинацию прошли 304 469 приморцев, 215 902 человека уже сделали обе прививки.

Напомним, что в крае действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Коронавирус Приморский край
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ВладивостокАртёмКоронавирусCOVID-19вакцинавакцинацияУссурийск
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