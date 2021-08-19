Чем острее проблемы, тем больше финансовых мошенников

— Конечно. Но схема распознавания недобросовестного игрока на финансовом рынке ровно такая же, как схема распознавания пирамиды. Сначала надо обратить внимание на форму регистрации: ИП, ООО и так далее. Это первый шаг и его зачастую все игнорируют. Далее, как только вы установили, что это за организация, проверяет лицензия — ее наличие или отсутствие. Если эта организация работает на финансовом рынке, у нее должна быть лицензия. Иначе никак. И проверить ее наличие или отсутствие очень легко: достаточно зайти на сайт Банка России, на главной странице есть раздел «Проверить финансовую организацию». Здесь можно по любой информации — названию ИНН или адресу — узнать, легальна компания или нет. Если она появляется в списке легальных организаций, то все в порядке. А с июня 2021 года Банк России начал размещать список организаций с признаками нелегальной деятельности. И мы можем проверить оба списка: если не нашли в легальных, смотрим в нелегальных.