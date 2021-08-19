Как Приморье борется с пандемией и как она отразилась на системе здравоохранения края

Posted 19 августа 2021, 02:32
Published 19 августа 2021, 02:32
Modified 20 августа, 11:34
Updated 20 августа, 11:34
О нагрузках в системе здравоохранения в третью волну пандемии и мерах привлечения молодых врачей на работу корреспонденту газеты «Золотой Рог» рассказала министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.
— Как сказались эти полтора года с коронавирусом на здравоохранении Приморского края?
— Из разных источников все чаще слышу, «сколько можно говорить про COVID, все проблемы на него». Но ведь это наша реальность, с которой мы живем уже полтора года. Да, мы уже приспособились, научились с этим жить. И тем не менее, нынешняя ситуация в здравоохранении обусловлена именно распространением новой коронавирусной инфекции.
Эпидемиологический процесс в этом и прошлом годах протекает примерно одинаково. Январь–март — идет значительная заболеваемость, потом спад и к лету опять рост. Сейчас ситуация начинает стабилизироваться. И в прошлом году был такой же сценарий, когда в августе–сентябре снижалась заболеваемость. В конце августа прошлого года и вовсе было ощущение, что эпидемия закончилась. А в октябре–ноябре началась сильнейшая вспышка заболеваемости, когда все здравоохранение работало на пределе возможностей.
Будет ли такой сезонный подъем в октябре–ноябре этого года, во многом зависит от того, создадим ли мы иммунную прослойку к этому периоду или нет. Поэтому все правила, которые действовали, сохраняются и сейчас.
Но если в прошлом году мы говорили только о необходимости носить маску, о социальной дистанции и гигиене рук, то в этом году добавляется правило «Вакцинируйся!». Только иммунная прослойка позволит нам обойтись без сезонного эпидемиологического подъема заболеваемости.
— Расскажите про отечественные вакцины? Каковы их преимущества? Безопасны ли они?
— В России всего четыре разрешенных к применению отечественных вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник-V»). Двухкомпонентная вакцина, доступна с 18 лет и далее без возрастного ограничения. Эта вакцина самая массовая, поскольку она производится большими объемами. Но именно в силу того, что она массовая, она и самая изученная. В России более 30 миллионов человек ею привились и уже можно говорить о постклинических исследованиях вакцины, поскольку все единичные сведения о побочных явлениях, неэффективности собираются, аккумулируются и изучаются в Росздравнадзоре. На сегодняшний день вакцина «Спутник-V» высокоэффективна и безопасна.
Вакцина «ЭпиВакКорона» также может использоваться для лиц старше 60 лет. Она имеет практически аналогичные со «Спутником» показания к применению. Особенность ее заключается в том, что она при хранении и транспортировке не требует замораживания, поэтому удобнее в транспортировке и хранении. Преимущественно используем ее для вакцинации маломобильных граждан на дому.
«КовиВак» применяется с ограничениями по возрасту — с 18 до 60 лет. Многие считают ее более щадящей, хотя сравнительных больших исследований о том, какая вакцина лучше переносится, какая эффективнее и безопаснее среди отечественных вакцин, еще нет.
«Спутник Лайт» — это первая однокомпонентная российская вакцина. Она вводится один раз и через 14 дней формируется иммунитет. Применяется для лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Рекомендуется вводить ее тем людям, которые переболели COVID-19. Она более облегченная не в части безопасности или побочных действий, а в части срока продолжительности иммунитета. Она показана тем, кому нужно достичь быстрой иммунной реакции, например, морякам, людям, работающим вахтовым методом. В августе мы готовы прививать волонтеров Восточного экономического форума, чтобы у ребят к сентябрю был иммунный ответ организма.
— Почему людям старшего возраста пока не желательно прививаться?
— Потому что еще недостаточно проведенных клинических исследований именно на возрастной группе до 18 лет и старше 60 лет в ряде вакцин. Как только исследования будут завершены и будет доказана эффективность и безопасность применения вакцины, только тогда ее будут рекомендовать применять для массовой вакцинации.
— Кто и как должен понять, что есть противопоказания к вакцинации?
— Многие люди считают, что если у него какое-то заболевание, то ему нельзя вакцинироваться. А это не так. В каждом частном случае вопрос должен решить либо врач-терапевт, который осматривает перед прививкой, либо профильный специалист. Есть заболевания, о которых в инструкциях к вакцинам написано — «Применять с осторожностью». Это не противопоказания, но это значит, что необходимо обратить особо пристальное внимание и оценить пользу/риск.
Например, люди со злокачественными новообразованиями. Если человек получил полный курс химиотерапии или полный курс лечения, уже находится в периоде стабилизации, он может вакцинироваться. А кому-то, кто получает терапию пожизненно, нужна консультация с онкологом, который решит вопрос о возможности вакцинации и порекомендует вакцину.
— Как сейчас обстоят дела с кадрами в медицинской сфере?
— Врачи болеют, уходят в отпуска. Это наша реальность. Но мы многое делаем для разрешения этого вопроса.
Вопрос этот очень сложный, потому что кадровый потенциал очень долго восстанавливается. Мы, со своей стороны, в 2022 году хотим поменять подходы в кадровой программе. Многие проекты уже сегодня закладываем в бюджет следующего года. В том числе изучение мнения фокус-групп среди работников здравоохранения о действующих мерах соцподдержки. И о том, каких еще мер или факторов не хватает для того, чтобы специалисты приходили на работу в государственное здравоохранение, ехали в отдаленные районы края.
— Какие меры поддержки привлекают молодых специалистов?
— Не всегда привлекает только заработная плата или меры финансовой поддержки. Безусловно, это очень важно. И базовый уровень заработной платы должен позволять человеку жить комфортно. Но не менее важно для молодых специалистов и качество рабочего места, условия труда, психологический климат в коллективе, наличие социальной инфраструктуры в том населенном пункте, куда они хотят приехать, какие возможности для профессионального карьерного роста будут созданы. Все эти мнения мы хотим собрать и с их учетом поменять свою кадровую политику.
Несмотря на то, что в Приморье с 2019 года реализуются уникальные меры соцподдержки медработников, мы достигли только стабилизации, прекратился отток. Они стали возможны благодаря реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.
— За счет чего можно закрыть потребность медицинских учреждений узкими специалистами?
— Планированием целевых мест в ординатуре. Да, разнарядку по количеству мест нам дает Министерство образования Российской Федерации. Но прежде, чем сформировать такой план, регион отправляет свою потребность.
Помимо этого, у крупных, финансово устойчивых медучреждений есть возможности за внебюджетные средства выучить себе специалиста в ординатуре. И такой опыт у нас есть в Приморье, когда медучреждения с первого курса учат себе специалистов. Например, толковый фельдшер среднее образование получил, а на целевое место не попал, но хочет остаться работать в этой больнице врачом — медучреждение вполне может оплатить его обучение.
На мой взгляд, расходы, которые связаны с подготовкой кадров, с образованием, повышением их квалификации, — это не расходы, а инвестиции в будущее учреждения.