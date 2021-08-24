zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 24 августа 2021, 05:40

Published 24 августа 2021, 05:40

Modified 20 августа, 11:35

Updated 20 августа, 11:35

Ошибка в квитанции ЖКХ: причины, способы исправления

Ошибка в квитанции ЖКХ: причины, способы исправления

24 августа 2021, 05:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Почему может возникнуть ошибка. Что делать, если УК отказывает в перерасчете. Как обезопасить себя от ошибок в квитанциях ЖКХ.

Почему может возникнуть ошибка в квитанции ЖКХ?

Обнаружив ошибку в квитанции, человек впадает в ступор и начинает судорожно пересчитывать цифры. При обнаружении неточности не стоит сразу же сыпать в адрес управляющей компании обвинениями в обмане и мошенничестве. Потому что кроме обмана могут быть и другие причины неточных показателей. Что именно может быть причиной ошибки?

Сбой в компьютерных данных, человеческий фактор — ошибка оператора (к примеру, сотрудник при пересчете квитанции поставил лишнюю цифру и весь расчет «поплыл» в сторону увеличения). Такое может произойти, если показания счетчиков оператор записывает по телефону.

Управляющая компания или ресурсоснабжающая организация могут намеренно увеличить тарифные показатели. Например, в платежных квитанциях появляется пункт, которого там не было или цифра норматива резко увеличивается на несколько пунктов.

Чужие грехи. В некоторых случаях управляющие компании делят долги хронических неплательщиков на весь «пул» платежеспособных жильцов. Это происходит в случаях, когда УК твердо намерена получить прибыль, невзирая на негатив жильцов.

Что делать при обнаружении ошибки?

Как правило, на квитанции с ошибкой есть некоторые контакты. В первую очередь телефоны оперативных служб и горячей линии, куда можно обратиться. Если телефонов на квитанции нет, то их можно найти в интернете или спросить у соседей. Если эти методы поиска не помогают, можно обратиться в управляющую компанию, где точно подскажут, как исправить ошибку или же куда обратиться.

Часто проблема решается по телефону, но в зависимости от услуги, она может иметь долгое и быстрое решение. Если это неверные цифры по водоснабжению, то оператор сможет исправить неточность по показаниям счетчиков. С отоплением сложнее — там возможно придется пересмотреть тариф, метраж квартиры и температуру нагрева. Электричество, как и воду, можно сверить по счетчикам.

Что касается содержания дома, то здесь у получателя услуг есть некоторая степень свобод — требовать перерасчет можно, если услуги были предоставлены не в полном объеме, некачественно, несвоевременно. К примеру — несистематическая уборка подъезда уже может быть причиной для жалобы. Если разобраться с проблемой в удаленном режиме не удалось, то стоит обратиться в управляющую компанию.

Обращаемся в управляющую компанию с жалобой

Перед обращением в УК нужно сверить тарифы и проверить, действительно ли есть ошибка. Для этого стоит уточнить актуальную на дату платежа тарифную сетку. После этого уточняются показатели приборов учета, и уже на основании имеющихся данных пользователь может обращаться в управляющую компанию и требовать перерасчета.

Часто за ошибку жильцы принимают плановое и анонсированное повышение тарифов, которое они по каким-то причинам не увидели. В этой ситуации опять же следует уточнить, было ли повышение, и обратиться в управляющую компанию за пояснением.

В случае, если человек неправильно подал данные и услуги ЖКХ были неправильно посчитаны, управляющая компания по звонку пересчитывает данные и исправленные цифры человек видит уже в следующей квитанции, а переплата идет в зачет за следующие периоды.

Что делать, если УК отказывает в перерасчете?

Если УК отказывается признавать ошибку, то следует обратиться в надзорные и контролирующие органы, прокуратуру и суд. Впрочем, до этого этапа жильцы доходят редко, обычно управляющие компании исправляют ошибку еще до «появления проблем на горизонте».

Идем в контрольно-надзорные органы

В первую очередь пользователю услуг следует обратиться в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Как правило, на этом этапе большинство тарифных разбирательств заканчивается.

Идем в прокуратуру

Прокуратура очень скрупулезно разбирается в вопросе и имеет очень обширные компетенции в делах о тарифах и их превышениях. Если ошибка есть, но УК не хочет ее признавать, то прокуратура быстро восстановит справедливость. В том случае, если завышения в платежках происходят постоянно, то заявление следует снабдить квитанциями.

Как только пользователь оставляет обращение, прокуратура сопоставляет факты, проводит проверку и выносит предписание об устранении нарушения, если оно было выявлено. Коллективная жалоба с большим количеством участников будет плюсом.

Подаем заявление в суд

Суд поможет разобраться окончательно — кто прав, а кто виноват в споре. Однако при этом жильцу придется самостоятельно собирать доказательную базу, в частности — тарифы, квитанции, чеки об оплате. В суде жилец может потребовать от УК компенсацию, а также деньги, потраченные на поход в суд.

Как обезопасить себя от ошибок в квитанциях ЖКХ?

Конечно, ошибки были, есть и будут всегда, это неотъемлемая часть работы, но их количество можно существенно сократить, если проделать ряд махинаций. В первую очередь следует установить все возможные приборы учета, которые позволят более точно отслеживать количество поставляемых ресурсов. В суде эти показания приборов будут хорошим подспорьем. Снимать показания эксперты советуют ответственно, а также перепроверять их на всякий случай.

Если ошибка произошла, то «ждать у моря погоды» не нужно, следует незамедлительно указать управляющей компании на ошибку, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Как показывает практика, нерадивые управляющие компании сторонятся жильцов, активно борющихся за свои права, и стараются лишний раз не переходить им дорогу.

Материалы по теме
Власти Приморья занялись оздоровлением предприятий ЖКХМусоропроводы в домах приморцев мешают решению экологического вопроса«Жить и платить»: Что такое рефинансирование ипотеки и кому это нужно
#Приморье#ЖКХ#Деньги#Услуги#Оплата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика