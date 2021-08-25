zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа 2021, 04:34

Published 25 августа 2021, 04:34

Modified 20 августа, 11:36

Updated 20 августа, 11:36

Не только ВЭФ: в Приморье пройдет строительный форум

Не только ВЭФ: в Приморье пройдет строительный форум

25 августа 2021, 04:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Строительство
В Артеме с 21 по 23 сентября пройдет Приморский строительный форум. Участники поднимут вопросы перехода строительной отрасли и комплексной застройки в цифровую плоскость.

Гендиректор ООО «Дальэкспоцентр» Вера Ермилова рассказала, что часть мероприятий состоится в онлайн-формате. На них выступят спикеры из Германии, Италии, Гонконга, а также других регионов России.

По словам замминистра строительства Приморья Ольги Серебренниковой, выполнение масштабных задач по увеличению объемов строительства, которые ставит нацпроект «Жилье и городская среда» немыслимо без объединения усилий власти и бизнеса.

В осенней сессии форума она видит именно ту платформу, на которой и может успешно состояться такой диалог. С ее помощью будут выработаны верные и актуальные решения.

Участников форума ждут на территории «Приморского кольца» в Артеме.

Одновременно будет проходить 27-я специализированная выставка «Строительство». Жителей, гостей края и специалистов ждут мастер-классы и презентации.

Попасть на Приморский строительный форум и выставку «Строительство» сможет любой желающий бесплатно. Но только с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы

Материалы по теме
Во Владивостоке введен в эксплуатацию первый долгострой в Снеговой ПадиКапитальный ремонт завершен еще в 11 многоквартирных домах ПриморьяМусоропроводы в домах приморцев мешают решению экологического вопроса
#Бизнес#Приморье#Строительство#Новости#Форум
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика